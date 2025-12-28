Milan, Bartesaghi al 45': "Qualche difficoltà iniziale, ora dobbiamo chiudere la partita"
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro l'Hellas Verona: "Abbiamo iniziato con un po' difficoltà ma siamo partiti con lo spirito giusto. Adesso dobbiamo rientrare giocando al massimo per cercare di chiudere la partita".
