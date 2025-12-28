Atalanta, i convocati di Palladino per l'Inter: Djimsiti recuperato in extremis
Sono 23 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Inter, gara della 17ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma stasera alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Di seguito l'elenco completo, nel quale troviamo anche il recuperato Djimsiti:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bernasconi, Comi, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Scalvini, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Éderson, Musah, Pasalic, Samardžić.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Maldini, Scamacca, Sulemana.
