Giaccherini: "Conte pretende il massimo da tutti e cosa significa difendere il tricolore"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Emanuele Giaccherini ha parlato del match fra Napoli e Juventus con Conte che sfiderà la sua ex squadra: "Sarà un bellissimo incrocio. Lui è un grande professionista e fa sempre il tifo per la squadra che allena: prima all’Inter come ora al Napoli. Il suo cuore è bianconero, ha fatto la storia della Juve da calciatore e allenatore, ma è logico che ora vuole batterla. L’anno scorso ha vinto lo scudetto meritatamente: qualcosa di straordinario. Anche nelle difficoltà di quest’anno, tra risultati e infortuni, ha trovato soluzioni. È un Conte diverso: ha trasformato la squadra, cambiato vestito tattico più volte. Lo fanno solo i grandi allenatori".

L'ex esterno anche della Nazionale ha poi commentato su quali tasti il tecnico batte per rivincere il campionato: "Innanzitutto, pretende il massimo da qualsiasi giocatore dal punto di vista fisico. Sul piano mentale l’avevo sentito dire che sarebbe stato un anno complicato per il Napoli: sa cosa significa difendere il tricolore. L’anno scorso era la sorpresa dopo il decimo posto della stagione precedente, ha lavorato sotto traccia e vinto nel momento decisivo

Quest’anno invece tutti aspettano il Napoli, è la squadra da battere. Lui ha trasmesso al gruppo la mentalità necessaria per non sedersi sugli allori e, nonostante tutte le problematiche delle prime 13 partite, il Napoli è ancora lì. È importante".