Altra botta psicologica per il Verona: Nkunku su rigore, il Milan allunga 2-0
Raddoppio lampo del Milan al rientro dagli spogliatoi! Il calcio di rigore guadagnato da Nkunku per la trattenuta di Nelsson ha portato alla trasformazione glaciale dal dischetto del francese: palla alla destra di Montipò, Verona giù 2-0 a San Siro.
