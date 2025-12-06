Giaccherini gioca Napoli-Juventus: "Con Conte e Spalletti ci proveranno fino alla fine"

Emanuele Giaccherini parla di Napoli-Juventus. Il doppio ex della sfida del "Maradona" di domani sera si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L’infortunio di Lobotka è pesantissimo: è la mente, dà equilibrio, fa filtro, imposta. Elmas e McTominay giocheranno, ma dovranno usare la testa. Il Napoli sta ritrovando identità e individualità come Neres e Lang, però la Juve sta bene mentalmente: arriva da tre vittorie di fila, si vede il lavoro di Spalletti. Io non ritengo favorito il Napoli, la partita è aperta".

Parlando invece dei bianconeri: "La Juve può dominare. Mi aspetto grande personalità, la voglia di fare la partita. Spalletti ha messo molti giocatori nelle posizioni ideali: Koopmeiners, McKennie, Kostic rivalutato, Yildiz più libero per favorirne estro e talento. Ecco, deve trovare i gol degli attaccanti, che storicamente con lui segnano tanto. Con Vlahovic fermo, c’è l’occasione per David per ritrovare se stesso, d’altronde è uno da oltre 100 gol in carriera".

Infine sulla gara del "Maradona": "Lasciamo stare la classifica e guardiamo le ultime due settimane. Sarà una partita aperta tra due grandi squadre in un momento positivo: entrambe vorranno vincere. Con Conte e Spalletti, avranno di sicuro la mentalità per provarci fino alla fine".