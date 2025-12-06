Lazio, il club ascolta Sarri: Fabiani tratta i rinnovi di Marusic e Basic. La situazione

La Lazio è al lavoro per blindare due colonne dello spogliatoio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste vede Adam Marusic e Toma Basic come fondamentali nel suo progetto tecnico. Il primo ha disputato 13 partite fra campionato e Coppa Italia, la maggior parte dal primo minuto, collezionando anche un assist e un totale di 1043 minuti. Il secondo, inizialmente fuori lista, è stato reintegrato nel match vinto 4-0 contro il Genoa e da quel momento non è mai uscito scendendo in campo sempre dal primo minuto in 10 gare con un gol e due assist.

I due giocatori però avranno il contratto che andrà in scadenza il prossimo giugno con il mister che aveva fatto sapere di non voler perdere i due giocatori a parametro zero. Un messaggio immediatamente recepito dalla società che si è messa al lavoro per cercare di prolungare l'esperienza nella capitale dell'esterno di difesa e del centrocampista.

Sarri infatti aveva parlato con entrambi i calciatori chiedendo loro la disponibilità di restare e, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha incontrato ieri mattina gli agenti dei due biancocelesti. Per il momento si trattano solo di colloqui con la speranza che possano presto mettere nero su bianco i propri rinnovi.