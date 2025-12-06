Zazzaroni: "Terribile non andare ai Mondiali. Gli italiani guardano con timore al playoff"

"Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?", Inizia con una citazione di Nanni Moretti dal film "Ecce Bombo" il fondo di Ivan Zazzaroni sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento del direttore del quotidiano è al sorteggio dei giorni al Mondiale con l'Italia che, qualora si dovesse qualificare, sarebbe nel gruppo insieme a Canada, Qatar e Svizzera: "Sarebbe terribile non esserci nemmeno stavolta - prosegue -. Pensate che bello: anche noi tra le 48 nazioni qualificate per baciare la pantofola a Donald Trump, al quale è stato appena assegnato - dalla Fifa, naturalmente - l’InfantiNobel per la pace".

La terza esclusione di fila dalla competizione "proverebbe anche ai più ottimisti e ai giustificazionisti che il calcio italiano, a livello di nazionale, vale esattamente come quelli di Giordania, Qatar e Curaçao. Abbiamo pur sempre un passato e una dignità da difendere: ci deriva dai quattro titoli mondiali dei quali conserviamo un simpatico ricordo.

Nell’intervista concessaci in settimana - e più volte vivisezionata da siti e sitini - il presidente federale Gravina ha invocato l’unità del Paese, temo però che abbia convinto pochissimi italiani, i quali guardano all’appuntamento di marzo con comprensibile timore: pesano assai i precedenti con Svezia e Macedonia del Nord (neanche tutta la Macedonia)".