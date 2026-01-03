Giaccherini: "Rigore? Doveva tirarlo Yildiz. Spalletti protegge i suoi giocatori, ma..."

“Io credo che ci siano più rigoristi in una squadra”. Emanuele Giaccherini, dagli studi di Dazn, analizza quanto avvenuto in Juventus-Lecce, con il rigore fallito da Jonathan David, e la successiva spiegazione di Luciano Spalletti: “Era un momento delicato, con un risultato in bilico: sul dischetto ci deve andare quello più tranquillo. Io agli Europei ho calciato con la Germania, ma ero in una condizione mentale pazzesca.

In questo momento, chi è in questa condizione? Yildiz. Io credo che il modo dica tanto: Spalletti ha giustamente voluto proteggere i suoi giocatori, ma nello spogliatoio qualcosa di diverso c’è.

Cosa aspettarsi da Spalletti su David? Io credo che in questo momento lui abbia questi due attaccanti, e cercherà di recuperare a livello psicologico David. Deve riconquistare i tifosi, e anche la fiducia in se stesso. Secondo me, al netto del rigore, non ha fatto una brutta prestazione: il palo nel primo tempo, la parata di Falcone nel senso".

Le parole di Spalletti nel post partita.