Giacchetta: "Arrivare a Torino è gratificante. Ce la siamo sempre giocata con tutti"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus:

"Arrivare a Torino è gratificante. Ovvio che sappiamo di essere una matricola e sulla carta il pronostico è scontato ma abbiamo già dimostrato di potercela giocare e rendere la vita difficile a tutti".

Sugli ultimi risultati

"Siamo pur sempre una neopromossa, abbiamo fatto tantissimo ed è anche fisiologico avere un calo. Ma se analizziamo le partite siamo stati anche sfortunati negli episodi, incassando reti nei minuti di recupero".

Sul mercato

"La Cremonese avrebbe bisogno di qualche ritocco, ma la nostra energia positiva ci ha dato modo di confrontarci con tutti alla pari. Vediamo poi le occasioni che si presenteranno".