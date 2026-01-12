Cremonese, Giacchetta: "Bilancio positivo. Mercato? Se ci saranno delle opportunità..."

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Juventus: "Il bilancio è sicuramente positivo perché siamo l'ultima neopromossa, avere 22 punti al giro di boa non era scontato ed è un grandissimo risultato. Al di là della scelta dei giocatori parlerei dello spirito mostrato dai calciatori, che ci dà la possibilità di non essere inferiori se non altro a quelle del nostro livello. Abbiamo dimostrato di poter dare del filo da torcere a tutti".

Come vi muoverete sul mercato?

"Sappiamo che siamo solo alla fine del girone di andata, il campionato è lunghissimo. Tutti fanno punti, dobbiamo mantenere questo spirito che è la prima risorsa, poi vedremo: se ci saranno delle opportunità tecniche importanti per migliorare saremo pronti a coglierle".