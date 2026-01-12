Cremonese, cosa fare sul mercato? Giacchetta: "Ci sarebbe bisogno di qualche ritocco"
Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus e ha parlato anche del mercato dei grigiorossi:
"La Cremonese avrebbe bisogno di qualche ritocco, ma la nostra energia positiva ci ha dato modo di confrontarci con tutti alla pari. Vediamo poi le occasioni che si presenteranno".
