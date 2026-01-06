Cremonese, Giacchetta: "Cerchiamo un difensore, Marianucci molto interessante"
Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato a Stile TV soffermandosi sul percorso fatto fin qui dalla squadra di Davide Nicola e sugli obiettivo di mercato per questa sessione di gennaio:
"Il campionato è lunghissimo, finisse oggi saremmo contenti, ma non è così. Importante sarà per noi restare competitivi fino alla fine, proveremo a mantenere la Serie A. La partenza è stata buona, ma ogni domenica c’è un pericolo ed una difficoltà. Ci sono partite sulla carta impossibili ma siamo riusciti a strappare 3 punti al Milan e poi ci sono scontri diretti che non dobbiamo assolutamente perdere. E’ un campionato difficile, ma siamo abituati a soffrire. Il Napoli mi ha dato l’impressione di grande solidità e cinismo, è forte fisicamente, è impattante sull’avversario e poi ha la personalità giusta per fare gol. Onestamente mi ha fatto un’ottima impressione".
Marianucci è un obiettivo?
"E’ periodo di mercato quindi si fanno tanti nomi. Marianucci è un giovane molto interessante, noi cerchiamo un difensore e potrebbe essere un obiettivo della Cremonese. Bisogna rispettare però la volontà del calciatore e le esigenze del Napoli, quindi le cose durante il mercato non hanno sempre i tempi che uno desidera. Ci sarebbe piaciuto già averlo e magari avere anche altri calciatori però durante il mercato noi piccole società abbiamo un ruolo da rispettare. Non abbiamo la priorità assoluta come le grandi squadre".
