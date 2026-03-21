Giampaolo, che esordio: "Sul divano si stava comodi, ma senza adrenalina". E dedica un pensiero a Nicola

"Ho detto che avremmo avuto bisogno di un po' di fortuna, ma mi riferivo al fatto che io dovessi essere bravo a trasmettere due concetti per una cosa e per l'altra". Parla così Marco Giampaolo, dopo la vittoria all'esordio sulla panchina della Cremonese in questo campionato. Un 2-0 sul campo del Parma che riapre la corsa salvezza.

"La fortuna era riferita agli episodi durante la gara, che se ti girano bene riesci a stare dentro la gara senza sporcare la testa. Una difficoltà avrebbe potuto aprire quelle paure e tensioni, perché credo sia normale. Abbiamo fatto quello che potevamo fare in tre giorni, ma i giocatori hanno fatto molto di più rispetto a quanto io sono stato capace di trasmettere", alcune delle parole di Giampaolo in conferenza stampa

Dal punto di vista personale che emozione è stata? La risposta di Giampaolo: "Sul divano si stava comodi, ma mancava adrenalina, mancava il rischio, perché se credi in qualcosa devi rischiare per quel qualcosa. Ho visto tante partite, cercando di aggiornarmi. Ma il richiamo della foresta ti dà emozioni grandi, come oggi, ma anche delusioni. Vale la pena rischiare. Dedico la vittoria alla squadra, posso capire cosa ha vissuto. Uno specialista come Nicola merita un pensiero, perché facciamo tutti lo stesso mestiere, solidarietà a lui, la squadra è stata allenata bene".