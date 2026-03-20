Giampaolo e il contratto con la Cremonese: "Fino a giugno ma anche un altro anno"

Marco Giampaolo è la mossa della disperazione della Cremonese per provare a raggiungere una salvezza che sembra star scappando dalle mani della società grigiorossa. Tra i temi sui quali è stato sollecitato il nuovo allenatore della Cremo, anche la durata del suo contratto e l'eventuale possibilità di prolungare il rapporto professionale: "Il mio contratto è strutturato in modo da poter fare sia una cosa che l’altra".

Quindi a Giampaolo è stato chiesto anche se pensa di modificare i principi cardine della Cremonese: "Quando arriva un allenatore nuovo il livello di attenzione dei calciatori si alza: non significa che il secondo sia più bravo del primo, ma probabilmente la curiosità di capire cosa sta raccontando il nuovo tecnico può essere una molla. Bisogna però capire come reagire ad un evento negativo, si può anche cambiare ma serve la scorza dura del calciatore. All’inizio questa squadra ha dimostrato di poter fare i punti e delle buone partite, quindi i valori ci sono. I calciatori non devono rimanere sul problema, altrimenti se lo portano dietro: serve il coraggio di sbagliare ancora, ma con coscienza, perché si ha personalità. E questo è un consiglio che ho dato anche individualmente a sette-otto ragazzi. Chiaramente quando non si è sereni è tutto più pesante, ma serve la forza di andare oltre. Se si resta lì si è perdenti".

Ma che significa per Giampaolo che la Cremonese sia propositiva? Spiega il tecnico grigiorosso: "Significa non avere mai un atteggiamento passivo, non essere alla mercé dell’avversario o subire la partita. Creare delle difficoltà all’avversario, anche se tutto si svolge sul filo dell’equilibrio. Ieri ho fatto un allenamento generico, oggi ho lavorato su una fase di gioco e domani lavorerò sull’altra. Due indicazioni per fare una cosa e due per fare un’altra, il resto devono metterlo i calciatori".

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