Gianfelice Facchetti duro sui continui fischi a Bastoni: "Trovo tutto patetico"

A pochi giorni dal 118° anniversario della fondazione dell’Inter, il 9 marzo - che quest’anno cade all’indomani di un derby decisivo -, il club ha presentato “Aperti al mondo. Dal 1908”, racconto teatrale sulla storia nerazzurra. Lo ha scritto e interpretato Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto. A lui Tuttosport ha chiesto un parere su quanto sta accadendo a Bastoni: "Trovo tutto patetico. Questo accanimento nei suoi confronti deriva anche dal fatto che i social oggi amplifichino tutto. A un certo punto questi fischi verranno sommersi dal silenzio o dagli applausi".

Il contesto

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha ammesso e si è scusato per la simulazione avvenuta durante Inter-Juventus del 16 febbraio 2026. Ha riconosciuto di aver accentuato la caduta dopo un leggero contatto con Pierre Kalulu, causando l'espulsione del bianconero. L'episodio ha suscitato notevoli polemiche e da allora al difensore sono riservati caterve di fischi ogni volta che scende in campo in Serie A.