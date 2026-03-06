Oristanio torna sul suo gol dell'ex al Cagliari: "Rete significativa dopo un periodo non facile"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante gialloblù Gaetano Oristanio è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, commentando tra i vari temi anche il gol che ha realizzato contro il Cagliari nella sfida da ex vissuta la scorsa settimana. Queste le sue dichiarazioni:
"Sicuramente dedico questo gol alla mia famiglia e alla mia ragazza che ci sono sempre. È un gol importante e significativo, è stato un periodo non facile con un infortunio a inizio stagione che mi ha tenuto fuori. Sono felice che questo gol abbia portato un buon punto con una buona prestazione e in una partita molto complicata", le sue dichiarazioni sull'1-1 del Tardini dopo la bellissima rete di Folorunsho.
