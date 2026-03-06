L'ex presidente del Torino Romero su Cairo: "Bravo a stabilizzare economicamente il club"

Attilio Romero, presidente del Torino dal 2000 al 2005, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo Sport in vista della gara tra i granata ed il Napoli, in programma questa sera alle 20:45. Queste le sue parole, iniziando da un giudizio su Aurelio De Laurentiis: "Ha fatto cose eccezionale, soprattutto visto quanto stiano dilagando i fondi stranieri. Lui è un eccezione virtuosa del calcio italiano, capace di costruire un Napoli solido e unico".

Leggermente diverso, seppur positivo sotto certi punti di vista, invece, il suo giudizio su Urbano Cairo: "Ha stabilizzato la società dal punto di vista economico, e non è facile. Sportivamente però il Toro ha galleggiato tra il decimo e il dodicesimo posto". E sul momento della squadra e l'apporto che potrà dare D'Aversa invece si è così espresso: "E' presto per poter dire se il nuovo allenatore possa cambiare il club. La prima partita contro la Lazio ha riallineato tutto ma i biancocelesti erano decimati e quella vittoria non fa testo. Vediamo le prossime partite, quella di stasera con il Napoli non è certo l'ideale".

Romero si è anche espresso su Antonio Conte e il problema degli infortuni: "Non è stato certamente fortunato, ma lui resta un fuoriclasse. Il Napoli può qualificarsi tra i primi quattro, magari anche seconda". E infine, su Zapata e Simeone: "Davanti il Torino ha qualità, dietro qualche problema. Simeone è stato importante, Zapata recuperato. Napoli deve sfruttare la partita con intensità, ma il Torino resta difficile da affrontare".