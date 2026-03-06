Serie B, sarà il derby Modena-Cesena la gara che DAZN trasmetterà gratuitamente

Sarà il derby emiliano-romagnolo fra Modena e Cesena in programma domani alle 19:30 la partita che DAZN trasmetterà gratuitamente e senza bisogno di registrazione per la 29ª giornata di Serie B.

Una sfida fra due squadre in piena lotta per un posto nei play off e che hanno grande voglia di riscatto: i Canarini infatti arrivano da due sconfitte di fila contro formazioni in lotta per non retrocedere come Padova e Virtus Entella e puntano a chiudere la settimana con il sorriso. Peggio ancora per i bianconeri che nel girone di ritorno non hanno mai vinto conquistando appena quattro punti che stanno mettendo a rischio l’ottavo posto.