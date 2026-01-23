TMW
Gianluca Caprari conteso da Sampdoria e Bari, ma l'Hellas Verona si inserisce
Con l’addio di Giovane, destinato al Napoli, l’Hellas Verona torna sul mercato alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto raccolto da TMW, il club scaligero è pronto a inserirsi nelle trattative per Gianluca Caprari.
L’attaccante italiano classe ’93 del Monza è da tempo nel mirino di Bari e Sampdoria, che se lo contendono. L’inserimento del Verona potrebbe però cambiare le carte in tavola.
In questa stagione, Caprari ha giocato 8 partite in Serie B, di cui appena 4 da titolare, portando a casa solo un assist. 34 presenze e 3 gol nell’ultimo campionato di Serie A, sempre con la maglia dei brianzoli.
Aldair elogia Ghilardi: "Prestazioni solide e personalità. Con questa tranquillità fai la differenza"
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
