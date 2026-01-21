TMW Radio Gianni Bezzi: "Lazio, quadro deprimente. Sarri non si sente più nel progetto"

Il giornalista Gianni Bezzi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Lazio allo sbando: perché?

"Serata buia, Lazio fortemente indebolita dopo le cessioni, che ha affrontato una delle migliori in Serie A ora. Il Como è impressionante, Fabregas non è un allenatore ma uno che insegna calcio e i giocatori stanno assimilando il suo credo. La Lazio ha avuto la sfortuna di incontrarla ieri. C'è una responsabilità dei giocatori, ma quando vivi una situazione imbarazzante, frustrante, perché l'ambiente è frustrato da quanto sta accadendo, è logico che il calciatore ne risente. Quello che sta accadendo intorno alla Lazio è una situazione da cui non se ne esce più fuori. Il presidente ha detto che comanda lui, Fabiani che se il progetto non funziona si dimette, quindi credo ci sia solo una via d'uscita. Ma si sbaglia se si pensa che Lotito venda, lui la Lazio, finchè ci sarà, non la venderà mai. Lui pensa sempre che prima o poi ripartirà, non pensando che esistono generazioni di tifosi lontane dalla squadra, gente disamorata. In questo momento è un quadro deprimente e imbarazzante. E c'è un allenatore che non si sente più parte del progetto".

Il Como può insidiare per la Champions?

"Oggi è in ritardo, ha 37 punti e dovrebbe cercare di sbagliare molto poco. Però la stagione è lunga, la Juve è scivolata quando nessuno se l'aspettava e quindi può provarci. Il Como a vederlo mi sembra una delle più divertenti della Serie A. Certo, Spalletti e Gasperini stanno facendo bene, ma è importante che nessuna si prenda delle pause".

Su Conte e le sue parole che dice?

"Chi gliela fa la macumba? Bisognerebbe individuare chi ha questa energia per mettere in crisi il Napoli...".