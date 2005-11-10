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Giannichedda: "Juve, devi costruire e non avere sempre fretta di cambiare"

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 17:04Serie A
29.10.2026 17:04Serie A
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A parlare di Napoli alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda: "Tutte le squadre italiane non hanno una rosa come l'Inter. Il napoli con tutti gli effetti diventa un'ottima squadra. Quando ti mancano 7-8 giocatori importanti, è difficile. E' come la Juve, che è buona se ha tutti, se quelli che sono in campo non riescono a dimostrare di essere da Juve, vanno in difficoltà".

Juve zero in attacco anche col Genoa:
"Hanno sbagliato l'approccio, anche nel secondo tempo c'è stata una reazione ma non da Juve. Non crei, ti mancano Conceicao e Yildiz, per me c'è una situazione difficile. Spalletti è molto bravo a creare le situazioni da gol, poi arrivano sulla trequarti e finisce tutto, per tanti motivi. In campo ci vanno i calciatori e qualcosa in più devono dimostrare. Devono dimostrare la voglia di crederci, non puoi fare una partita come quella di ieri, come atteggiamento intendo. Quarto posto? Oggi non bisogna cambiare, l'errore della Juve in questi anni è che ha troppa fretta e non si pensa mai a costruire. Con gli allenatori e con i giocatori. C'è un percorso da fare, Milan e Juve hanno il nome ma se non capiscono che devono costruire senza avere fretta, non possono riprendersi. Se uno ha sempre fretta di cambiare, non si costruisce più. La Juve deve tornare a fare la Juve. Spalletti aveva chiesto uno per reparto, tutti da Juve. Servono giocatori da Juve, senza fretta, sennò cambi allenatori, ds e riparti da capo. Quest'anno chi hanno preso da Juve? In mezzo al campo per fortuna hanno ripreso Douglas Luiz, ennò con gli infortuni non c'era nessuno. E in avanti dovevi fare meglio. Vlahovic dispiace sia andato via, è un 9, ma non poteva essere da Juve".

Juve squadra da lotta?
"Per caratteristiche no, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso e tanti altri non ti vanno addosso. Spalletti ha detto bene, devono migliorare su certe cose, devono adattarsi alle situazioni. Per me Spalletti deve rimanere perché dice bene, devi adeguarti alle partite, giochi alla Juve e devi fare certe cose".

Amorim e Spalletti in crisi, quale panchina è più a rischio?
"Se la crisi si protrae ovvio. Anche Amorim. Serve dare un po' di tempo. Conte è l'unico in giro, ma altrimenti perchè cambiare?".

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