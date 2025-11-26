Giannini esalta la Roma: "Gasp sta facendo un lavoro incredibile. Per lo Scudetto manca una punta"

Giuseppe Giannini, il Principe che ha fatto innamorare Roma, parla così della versione 2025-26 della squadra giallorossa, capolista solitaria della classifica, in una intervista concessa a Tuttosport: "Sta facendo un lavoro eccezionale. È lui l’artefice del primato in classifica. Ha recuperato e riportato a grandi livelli giocatori come Cristante, Celik, Hermoso e Pellegrini, che sembravano fuori dal progetto e ora sono dei punti di forza. Sul piano del gioco si inizia a vedere piano piano la sua mano. Anche a livello comunicativo non sta sbagliando una mossa".

Cosa manca alla Roma per diventare da Scudetto?

"Un attaccante. A gennaio va rinforzata la rosa con una punta prolifica. Mi auguro che il lavoro di Gasperini e l’entusiasmo riaccesosi in città vengano premiati dai Friedkin con uno sforzo sul mercato".

Alla domanda se Soulé, in versione superstar, fosse il top player giallorosso, Giannini ha risposto in modo affermativo: "Direi proprio di sì".