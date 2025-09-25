Gimenez vuole riprendersi il Milan: la punta si candida per una maglia da titolare col Napoli

La rete contro il Lecce in Coppa Italia può aver sbloccato Santiago Gimenez. L'attaccante del Milan infatti è reduce da sei mesi con più bassi che alti complice anche la stagione non positiva dei rossoneri allora allenati da Sergio Conceiçao. La mancata qualificazione alle coppe europee è stata una macchia pesante da mandare giù dai tifosi e certamente sono stati lo specchio di un campionato poco proficuo per il giocatore. La punta infatti ha disputato 19 partite, di cui nove da titolare, realizzando cinque reti in campionato e solo una Champions League.

La speranza è che adesso il vento possa essere cambiato e che possa tornare ad essere il terminale offensivo di riferimento per la squadra di Massimiliano Allegri. In questo inizio di stagione sono infatti sei le presenze con la maglia del Diavolo di cui cinque dal primo minuto e la rete contro i salentini di Eusebio Di Francesco è arrivata dopo 19 tentativi verso la porta.

Adesso, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gimenez si candida per una maglia da titolare per il match contro il Napoli della prossima giornata di campionato. Un incentivo a fare ancora meglio per l'attaccante che alle big - si legge - non ha mai segnato.