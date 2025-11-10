Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, lì si sarebbe incazzato anche Padre Pio"

La Lazio cade a San Siro contro l’Inter, ma Maurizio Sarri difende la prestazione dei suoi e punta il dito su alcuni episodi arbitrali. Nel post-partita, il tecnico biancoceleste ha commentato con la consueta schiettezza il match contro l'Inter e la crescita della squadra, soffermandosi anche sul nervosismo di Guendouzi e su alcuni falli non sanzionati dal signor Manganiello. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

Come vede Guendouzi?

"Io non lo vedo così nervoso. Mi sembra sugli stessi livelli degli anni scorsi. Lui gioca sui nervi. Nel derby ha preso un'espulsione stupida e da lì è cambiato. Noi nelle ultime partite siamo quelli che hanno preso meno ammonizioni. La mentalità si sta raddrizzando".

Perché era nervoso?

"Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si incazzava anche Padre Pio lì. Poi Zaccagni non era nemmeno potuto neanche rientrare".

