Bernardeschi in gol A/R in Europa: l'ultimo a riuscirci con il Bologna era stato Signori

Federico Bernardeschi dopo Giuseppe Signori, anche se per i tifosi del Bologna il paragone è ancora prematuro. L’ex Juventus, però, è andato a segno sia all’andata che al ritorno della gara con la Roma, valida per gli ottavi di finale di Europa League.

L’ultimo a riuscirci in una competizione UEFA, con la maglia degli emiliani, evidenzia Opta, era stato proprio Signori: correva l’anno 1998 e segnò allo Slavia Praga sia all’andata che al ritorno, nell’ambito dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA.

Per la cronaca, il Bologna raggiunse poi la semifinale di quell’edizione della seconda competizione europea, fermandosi solo a cospetto dell’Olympique Marsiglia, che avrebbe poi perso in finale con il Parma di Alberto Malesani.