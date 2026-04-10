Pisacane: "Il mio futuro al Cagliari dipende dai risultati, conosco i rischi. Alla fine trionferemo"

Non è chiaro se Fabio Pisacane allenerà il Cagliari anche la prossima stagione perché molto verrà deciso nelle settimane che mancano al termine del campionato. Sull'argomento è intervenuto proprio il tecnico dei sardi in conferenza: "La mia panchina dipende dai risultati fin dalla prima giornata. Conosco i rischi, non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora. Si sono incastrate tante cose, dobbiamo essere bravi a tirarci fuori. Sono convinto di portare a termine il mio compito, sto mettendo dentro tutta la mia energia per dare soddisfazioni ai tifosi. In strada mi incoraggiano, sono convinto che alla fine trionferemo. Dobbiamo superare questo momento, ma il calcio è questo. Le mie sensazioni sono positive".

Che avversario è la Cremonese? Domani sarà uno scontro diretto.

"Giampaolo non ha bisogno di presentazioni. In queste settimane ha avuto modo di lavorare e non ha bisogno di tanto tempo per far passare certi messaggi. Sarà una partita insidiosa, gli abbiamo studiati e speriamo di riuscire ad utilizzare tutte le nostre armi per vincere".

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