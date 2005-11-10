Gioia De Rossi, delusione Chiellini: le due facce dei campioni dopo Genoa-Juventus

Le due facce della medaglia di un Genoa-Juventus che ha visto trionfare i padroni di casa. Un 2-0 che condanna la squadra di Luciano Spalletti alla terza sconfitta in campionato e allontana sensibilmente i bianconeri dalle zone altre della classifica. La sfida nella sfida fra campioni Daniele De Rossi, del mondo nel 2006, e Giorgio Chiellini, d'Europa nel 2021, se l'è aggiudicata il primo con una prestazione di alto livello. Due compagni di Nazionale, amici, che per una notte sono stati avversari.

Fa festa De Rossi

Il primo conquista il terzo successo in quattro gare ed è riuscito a ribaltare una classifica che soltanto qualche settimana fa era davvero pesante. Al triplice fischio lancia un urlo liberatorio, abbraccia i suoi ragazzi e il suo staff e poi si lascia andare ai festeggiamenti mentre la Nord canta in festa sulle note della colonna sonora di "Ufo Robot". Una serata che ovviamente deve rappresentare un trampolino per il prosieguo della stagione.

La delusione di Chiellini

Il secondo, dirigente bianconero, invece sarà certamente deluso dalla prestazione in campo della sua squadra. Dopo la sconfitta contro la Lazio in casa per 3-0 e il pareggio contro il Rennes è arrivata una vittoria in quel di Lecce che sembrava far presagire ad un cambio di rotta. Ma il ko del "Ferraris" ha riportato tutti alla realtà. Urge un cambio di rotta.