Un grande Baldanzi e le idee di De Rossi: una Juve horror non può togliere meriti al Genoa

La Juventus vista a Marassi è stata pessima, ma sarebbe sbagliato raccontare Genoa-Juventus soltanto attraverso i demeriti dei bianconeri. Perché il 2-0 del Ferraris porta anche e soprattutto la firma di Daniele De Rossi e di un Grifone che ha preparato e interpretato la partita nel modo giusto. Aggressivo, verticale, ordinato: con un vecchio slogan si direbbe... quadrato, pratico, buono. E con un Tommaso Baldanzi decisivo: suo il pallone che al 12’ ha permesso a Ehizibue di sbloccare la gara, suo il gol del raddoppio al 28’.

All'improvviso funziona tutto

DDR ha costruito la partita intorno alla possibilità di attaccare gli spazi lasciati dalla Vecchia Signora e il piano ha funzionato quasi subito. Baldanzi e Vitinha, alle spalle di Osmajic, hanno dato pochi riferimenti alla difesa bianconera e accompagnato in transizione. Sul primo gol Baldanzi arriva sul fondo e serve il pallone che Ehizibue trasforma nell’1-0; sul secondo è invece Vitinha ad approfittare dell’errore di Kalulu e a trovare l’ex Roma, bravo a battere Vicario anche con l’aiuto di una deviazione. Il Genoa avrebbe potuto fare ancora più male: Osmajic ha avuto spazio per attaccare la profondità e Frendrup ha sfiorato l’occasione per il 3-0.

Nella ripresa il Genoa di De Rossi ha poi mostrato un’altra faccia, meno spavalda ma altrettanto efficace nel difendere il doppio vantaggio: i rossoblù hanno chiuso gli spazi, concesso pochissimo e gestito senza particolari affanni i cambi di Spalletti. La Juventus ci ha messo tanto - troppo - del suo, tra errori tecnici, poca intensità e una produzione offensiva sterile al limite dell'inesistente, ma questo non riduce i meriti del Genoa. La squadra di De Rossi, arrivato in difficoltà alla serata, ha avuto idee più chiare, più energia e soprattutto una lettura precisa della partita. E Baldanzi, tra assist, gol e continui problemi creati alla difesa juventina, ne è stato il volto migliore.