Gioia Pisacane dopo l'impresa contro la Juve: "Abbiamo messo dentro ordine, spirito e sacrificio"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha commentato il successo dei sardi contro la Juventus. Ecco le sue parole a Sky:

Sulla gioia per la vittoria contro la Juventus

"Indubbiamente c'è soddisfazione, la squadra ha messo dentro ordine, spirito e sacrificio. Vittoria contro una grandissima squadra e questo certifica ancora di più il fatto che quando manchiamo certe gare fa parte del percorso. Ma questa squadra fa quello che gli chiedo e questa sera i ragazzi sono stati feroci".

Sulla prestazione della squadra

"Hanno fatto una grandissima partita, faccio fatica a trovare uno da 6. La squadra ha dato una grandissima risposta, è veramente un momento dove mi auguro che possa imparare da questa partita e capire quel che può fare e soprattutto crescere in autostima".

Su Gaetano playmaker

"Nasce dal fatto che al netto dell'avversario volevamo dire la nostra. E Gaetano lì ci permetteva di avere palleggio e l'ha fatto in maniera egregia. Ma soprattutto mi ha colpito la fase di non possesso. È stata una cosa ponderata, anche contro il Bologna da subentrato l'ho messo lì. Lo vedo in quella posizione e anche il ragazzo si vede in quella porzione di campo. Sono contento, si meritava una partita come quella che ha fatto".

Su Rodriguez

"La sua crescita passa attraverso Luperto, Mina e quei compagni che hanno quella leadership all'ìnterno del gruppo. Rodriguez è fortunato, ha la possibilità così giovane di giocare nel Cagliari e ha dei compagni di squadra sani, che vogliono metterlo nella condizione di crescere".

Sulla gioia regalata al popolo sardo

"Sono felicissimo di aver fatto felice il mio popolo. Li ringrazio giorno dopo giorno per come ci stanno sostenendo e per la loro pazienza. Hanno aspettato 3 mesi per una vittoria poco tempo fa e per questo la mia riconoscenza è doppia".