Giordano avvisa la Lazio: "Sarebbe stato meglio un 5-0 dell'Inter in Champions"

Inter e Lazio si preparano al big match in programma domenica sera a San Siro. Da un lato i biancocelesti si sono ritrovati dopo un inizio difficile. Dall'altro i nerazzurri vogliono mandare un messaggio alle rivali in vetta, dopo due vittorie più sofferte del dovuto contro Verona e Kairat.

L'ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, parlando a Radio Laziale ha commentato proprio questo aspetto mandando un avvertimento alla squadra di Sarri: "Chivu dopo la partita di Champions avrà invitato la squadra a non abbassare la testa, quindi saranno concentrati e attenti contro la Lazio. Se avessero vinto 5-0 probabilmente sarebbe stato meglio".

Parlando poi dei giocatori, ha spiegato: Da Guendouzi e dai più bravi ci aspettiamo che siano trainanti. Lui deve dare un segnale, tornare quello che è stato nei tre anni precedenti e che ancora non è riuscito ad essere in questa prima parte di stagione. Romagnoli è un giocatore esperto, se non c'è lesione per me può giocare. Una contrattura in pochi giorni può passare, poi molto dipende dalle sensazioni del calciatore. Lui sa come si gestiscono queste situazioni e farà la scelta migliore".

Su un'eventuale vittoria della Lazio: "Vincere a San Siro è una prodezza. La Lazio ha dimostrato che a livello difensivo sta molto bene, ma dev'essere pungente in quelle occasioni che si presenteranno e che dovrà crearsi per bravura".