Di Canio scandalizzato per il rigore al Como: "Vuol dire non capire le dinamiche"

Il calcio di rigore assegnato al Como nel finale della gara persa 4-3 con l’Inter fa discutere anche lo studio di Sky. Colombo ritenuto falloso l’intervento di Bonny su Nico Paz, arrivato dopo che l’argentino aveva calciato: l’impressione è che, in realtà, il francese sia colpito dal giocatore del Como, peraltro involontariamente trattandosi dello slancio dopo il calcio.

Paolo Di Canio, in studio, commenta così: “Ma vuol dire non capire le dinamiche. Se coisco il piede è fallo, ok. Ma da mezzo metro, che colpisce oltre, gli prende gli zebedei… vuol dire che anche se fosse stato ad altri 30 centimetri l’avrebbe colpito. È rigore anche quello, a 70-80 cm? Ma dai”.