Video Follia in Brasile, 23 espulsi al termine di una partita. Anche 4 ex Serie A: le immagini

La finale del Campeonato Mineiro tra Cruzeiro e Atlético Mineiro è degenerata in un caos totale. La partita, vinta 1-0 dal Cruzeiro, è stata segnata da una violenta rissa generale scoppiata nei secondi finali, che ha portato l’arbitro Matheus Candançan a prendere una decisione clamorosa: ben 23 espulsioni nel referto ufficiale.

L’episodio scatenante si è verificato a circa trenta secondi dalla fine del recupero, quando l’attaccante del Cruzeiro, Christian, si è scontrato duramente con il portiere dell’Atlético, Everson. Quest’ultimo ha accusato l’avversario di aver lasciato il piede alto durante l’uscita e, mentre l’attaccante era a terra, gli ha rifilato diversi colpi. La reazione dei giocatori del Cruzeiro è stata immediata e in pochi istanti il terreno di gioco si è trasformato in un vero campo di battaglia e molti ne hanno riportato i segni. Protagonisti in negativo anche diversi volti noti al calcio italiano.

I dodici espulsi del Cruzeiro: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson e Kaio Jorge.

Gli 11 espulsi nell'Atlético Mineiro: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk.