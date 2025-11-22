Verona-Parma, i convocati di Zanetti: recuperano Oyegoke e Yellu
Di seguito i convocati del tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, per la partita di domani contro il Parma. Si giocherà al "Bentegodi" alle 12.30. Recuperano Oyegoke e Yellu; assenti Kastanos, Serdar e Suslov.
PORTIERI: Montipò, Perilli, Toniolo
DIFENSORI: Belghali, Bella-Kotchap, Bradaric, Ebosse, Fallou, Frese, Nelsson, Nunez, Oyegoke, Slotsager, Valentini
CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Al-Musrati, Bernede, Gagliardini, Harroui, Niasse, Yellu
ATTACCANTI: Ajayi, Giovane, Mosquera, Orban, Sarr
