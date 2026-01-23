Giovane verso il Napoli, Montolivo: "Dovrà adattarsi a Conte". Quagliarella: "Mi ricorda Muriel"

Dagli studi di Sky Sport, Riccardo Montolivo e Fabio Quagliarella hanno commentato il sempre più probabile trasferimento di Giovane dal Verona al Napoli, con la società azzurra che parallelamente ha ceduto Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e Noa Lang al Galatasaray.

Nella sua analisi, Montolivo ha così parlato di Giovane: "Ha personalità, talento e imprevedibilità… Ora però dovrà abituarsi velocemente a quello che chiede Antonio Conte". Parole a cui fanno eco quelle pronunciate da Quagliarella, che si è così espresso: "Deve giocare più vicino alla punta secondo me. Mi ricorda uno con cui ho giocato, ovvero Luis Muriel, per le movenze e per i colpi che ha".