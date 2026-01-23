Giovane verso il Napoli, Montolivo: "Dovrà adattarsi a Conte". Quagliarella: "Mi ricorda Muriel"
TUTTO mercato WEB
Dagli studi di Sky Sport, Riccardo Montolivo e Fabio Quagliarella hanno commentato il sempre più probabile trasferimento di Giovane dal Verona al Napoli, con la società azzurra che parallelamente ha ceduto Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e Noa Lang al Galatasaray.
Nella sua analisi, Montolivo ha così parlato di Giovane: "Ha personalità, talento e imprevedibilità… Ora però dovrà abituarsi velocemente a quello che chiede Antonio Conte". Parole a cui fanno eco quelle pronunciate da Quagliarella, che si è così espresso: "Deve giocare più vicino alla punta secondo me. Mi ricorda uno con cui ho giocato, ovvero Luis Muriel, per le movenze e per i colpi che ha".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile