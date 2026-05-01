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Spezia-Venezia 2-2, le pagelle: Yeboah fa e disfa, Sagrado timbra la A. Bandinelli impulsivo

Spezia-Venezia 2-2, le pagelle: Yeboah fa e disfa, Sagrado timbra la A. Bandinelli impulsivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:16Serie B
Marco Pieracci

Risultato finale: Spezia-Venezia 2-2

SPEZIA
Mascardi 6,5 - Pronti, via, si ritrova il nemico davanti casa: può farci poco. Tiene a galla i suoi, ipnotizza anche Yeboah dagli undici metri.

Vignali 5,5 - Va fuori giri sulla sterzata improvvisa di Yeboah, arriva lungo. Gli applausi al momento del cambio sono solo una magra consolazione. Dal 58' Comotto 6,5 - Velocizza le operazioni, dà la scossa col suo ingresso.

Mateju 6 - Non fa rimpiangere il capitano Hristov nel cuore della retroguardia spezzina, contiene Adorante e Casas facendosi rispettare.

Bonfanti 6 - Portato a spasso da Doumbia in occasione dello 0-1, viene superato con facilità irrisoria. Si riscatta col cross per Artistico.

Sernicola 5 - Confermato sulla fascia destra, qualche timido segnale di reazione dopo la doccia fredda iniziale. Sagrado lo scansa.

Valoti 6 - Ammonito dopo una manciata di minuti, rischia di prendersi il secondo giallo. Tra i pochi a non mollare, segna il quarto gol consecutivo. Dall'80' Skjellerup sv

Romano 5,5 - La giovane età non lo aiuta in una partita così delicata, non può essere una colpa: macchia la prova con un un po' di errori. Dall'80' Nagy sv

Bandinelli 4,5 - Caparbio nel ribellarsi al destino, sfiora il pari con una gran botta da fuori. Ma anche troppo impulsivo, affossa Busio e con lui forse anche le ultime speranze.

Aurelio 5 - In ritardo nella chiusura sulla prima rete dei lagunari, non sarà l’unica sbavatura di una gara negativa: scomposto il modo in cui va a contrastare Hainaut, ringrazia Mascardi. Dal 66' Beruatto 6 - Riempie l'area con dei cross interessanti.

Di Serio 5 - In assenza di palloni giocabili, si arrangia provando a mettersi in proprio: si crea da solo l’occasione incuneandosi bene ma ciabatta malamente la conclusione in porta. Dal 66' Artistico 6,5 - Bomber a mezzo servizio, gli basta una mezza palla per segnare. Tiene accesa la fiammella.

Lapadula 5 - Partita di sofferenza estrema, non viene messo mai nelle condizioni di incidere: resta isolato dal contesto facendosi notare soltanto per un paio di guizzi su palla inattiva.

Luca D’Angelo 6 - Le cose si mettono subito male, sotto di un gol e di un uomo contro la squadra più forte del campionato evita almeno la sconfitta. Non doveva essere questa la partita per salvarsi.

VENEZIA
Stankovic 6 - Pomeriggio festivo, lavora il minimo sindacale: qualche uscita e la consueta dimestichezza nello smistare di piede.

Schingtienne 6 - Poco sollecitato, si limita a presidiare il territorio mettendolo in sicurezza da pericoli più potenziali che effettivi.

Svoboda 6,5 - Padronanza pressoché totale della situazione, scandisce il ritmo della manovra: lancio da quarterback per Sagrado.

Franjic 6 - Fa le veci di Sverko, dimostra di avere validi argomenti per sostituirlo in maniera adeguata ma si fa sovrastare sul 2-2.

Hainaut 6,5 - Presenza costante nella metà campo avversaria, da una delle tante incursioni in avanti ricava il passaggio dal dischetto.

Kike Perez 6,5 - Maturità nella gestione del possesso, oltre a una certa propensione all'inserimento: in questa categoria era un lusso. Da 67' Dagasso 6 - Personalità nella trasmissione del pallone.

Busio 6,5 - Intelligenza tattica superiore, capisce prima degli altri dove andare: provoca l’espulsione di Bandinelli. Altruista sul rigore.

Doumbia 6,5 - Dialogo per palati raffinati con Yeboah, gli serve una palla di ritorno che chiede solo di essere spedita in fondo al sacco.

Haps 6 - Partita votata prevalentemente all'attacco: come al solito si affaccia spesso in zona tiro, anche se la mira lascia a desiderare. Dal 67' Sagrado 7 - Il lampo del raddoppio, mette il timbro sulla promozione.

Yeboah 6,5 - Partenza decisa, rompe il digiuno durato quasi tre mesi: poi toglie il pallone dalle mani di Busio ma scarabocchia il rigore. Dall'81' Compagnon sv

Adorante 6 - Manda in archivio un'altra stagione top, con un turno d'anticipo: il giallo pesante ricevuto gli costerà la passerella finale al Penzo. Dal 46' Casas 6 - Potrebbe raddoppiare, ma sbatte sui guantoni di Mascardi.

Giovanni Stroppa 8 - Mister promozione lo ha fatto di nuovo, quarto salto dalla B alla A con quattro squadre diverse: questa è la sua opera migliore.

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