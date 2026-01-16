Giudice Sportivo, due squalificati dopo i recuperi della 16ª giornata. Thuram simula: multato
TUTTO mercato WEB
Sono due i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo della Serie A, all’esito delle gare della settimana, valide per i recuperi della 16ª giornata di campionato. Si tratta, nello specifico, di Danilo Veiga (Lecce) e Unai Nunez (Hellas Verona), entrambi diffidati e ammoniti nelle rispettive partite. La simulazione nella gara vinta dall’Inter con il Lecce costa al francese Marcus Thuram, oltre al giallo, una multa da 2.000 euro.
Squalifica di una giornata per Stefano Romano, match analyst del Lecce, “per avere, al 28° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile