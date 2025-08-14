Giuffredi: "Oristanio deve tornare in A, c'è il Toro. Parisi resterà alla Fiorentina tutto l'anno"

Intervistato dalla pagina social Chiamarsi Bomber, l'agente Mario Giuffredi ha parlato così di alcuni suoi assistiti come Oristanio e Parisi. Si parte con l'attaccante del Venezia: "Il futuro di Oristanio, per quelle che sono le sue qualità, deve essere in Serie A: c'è stato e c'è tutt'ora un interesse da parte del Torino. Vedremo, da qui alla fine del mercato, come si evolverà la situazione. In ogni caso, l'avventura con il Venezia è giunta ai titoli di coda e stiamo lavorando per trovare una soluzione in Serie A".

Poi, una battuta sul terzino della Fiorentina: "La Fiorentina e Pioli hanno grande stima di Parisi e nessun altro club è mai stato preso in considerazione. Il giocatore è pronto per la stagione e vuole giocarsi le sue chanches nel ballottaggio con Gosens. Non ci sono margini per discutere di altre soluzioni nemmeno in vista del mercato di gennaio, lui sta bene a Firenze e vuole dimostrare il suo valore con questa maglia".

E infine un commento su Sebastiano Esposito, appena trasferitosi al Cagliari: "Con il Cagliari i contatti per Sebastiano Esposito erano in corso da più di un mese e l'operazione era già ben avviata. Poi, come in tutte le trattative, possono nascere problematiche tra le parti e il Parma si è inserito. La volontà del giocatore, però, è sempre stata quella di andare a Cagliari e abbiamo lavorato in questa direzione".