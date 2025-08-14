Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giuffredi: "Oristanio deve tornare in A, c'è il Toro. Parisi resterà alla Fiorentina tutto l'anno"

Giuffredi: "Oristanio deve tornare in A, c'è il Toro. Parisi resterà alla Fiorentina tutto l'anno"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:15Serie A
di Giacomo Iacobellis

Intervistato dalla pagina social Chiamarsi Bomber, l'agente Mario Giuffredi ha parlato così di alcuni suoi assistiti come Oristanio e Parisi. Si parte con l'attaccante del Venezia: "Il futuro di Oristanio, per quelle che sono le sue qualità, deve essere in Serie A: c'è stato e c'è tutt'ora un interesse da parte del Torino. Vedremo, da qui alla fine del mercato, come si evolverà la situazione. In ogni caso, l'avventura con il Venezia è giunta ai titoli di coda e stiamo lavorando per trovare una soluzione in Serie A".

Poi, una battuta sul terzino della Fiorentina: "La Fiorentina e Pioli hanno grande stima di Parisi e nessun altro club è mai stato preso in considerazione. Il giocatore è pronto per la stagione e vuole giocarsi le sue chanches nel ballottaggio con Gosens. Non ci sono margini per discutere di altre soluzioni nemmeno in vista del mercato di gennaio, lui sta bene a Firenze e vuole dimostrare il suo valore con questa maglia".

E infine un commento su Sebastiano Esposito, appena trasferitosi al Cagliari: "Con il Cagliari i contatti per Sebastiano Esposito erano in corso da più di un mese e l'operazione era già ben avviata. Poi, come in tutte le trattative, possono nascere problematiche tra le parti e il Parma si è inserito. La volontà del giocatore, però, è sempre stata quella di andare a Cagliari e abbiamo lavorato in questa direzione".

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Giuffredi: "Discutiamo il rinnovo per Politano. Zaccagni? Interesse concreto del... Giuffredi: "Discutiamo il rinnovo per Politano. Zaccagni? Interesse concreto del Napoli"
L'agente degli Esposito: "Pio resta all'Inter, Chivu ci punta. Cagliari su Seba da... L'agente degli Esposito: "Pio resta all'Inter, Chivu ci punta. Cagliari su Seba da oltre un mese"
Giuffredi: "Pisacane diventerà un grande allenatore. Politano? Dieci giorni per recuperare"... Giuffredi: "Pisacane diventerà un grande allenatore. Politano? Dieci giorni per recuperare"
Altre notizie Serie A
Sassuolo, ecco i nuovi numeri di maglia: Koné sceglie il 90, Pinamonti il 99 Sassuolo, ecco i nuovi numeri di maglia: Koné sceglie il 90, Pinamonti il 99
Miretti e un infortunio che può cambiare i piani. Ecco perché i club non rischiano... Miretti e un infortunio che può cambiare i piani. Ecco perché i club non rischiano
Lecce, Di Francesco: "Falcone nuovo capitano. Sottil? Credo sia venuto per tre motivi"... Lecce, Di Francesco: "Falcone nuovo capitano. Sottil? Credo sia venuto per tre motivi"
La Roma valuta la cessione di Konè, le ultime su Milan-Hojlund: la raffica di mercato... La Roma valuta la cessione di Konè, le ultime su Milan-Hojlund: la raffica di mercato delle 18
Lazio, Marusic: "Sarri non vuole alibi. Una scommessa? Cancellieri è migliorato tanto"... Lazio, Marusic: "Sarri non vuole alibi. Una scommessa? Cancellieri è migliorato tanto"
Cremonese, Nicola: "Arrivati i giocatori che volevamo. Dopo il Palermo si faranno... Cremonese, Nicola: "Arrivati i giocatori che volevamo. Dopo il Palermo si faranno analisi"
Olympiacos, Karembeu: "Conte molto contento di allenare il Napoli. KDB è una stella"... Olympiacos, Karembeu: "Conte molto contento di allenare il Napoli. KDB è una stella"
Alle 18 l'amichevole tra Napoli e Olympiacos, la formazione iniziale scelta da Conte... Alle 18 l'amichevole tra Napoli e Olympiacos, la formazione iniziale scelta da Conte
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Donnarumma, la finale negata, la legge del contrappasso e un caso da risolvere
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Ora in radio
TMW News 18:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Manu Koné può essere ceduto. Offerto all'Inter, serve proposta di livello
Immagine top news n.1 Milan, Hojlund non apre (per ora) al trasferimento. Vuole giocarsi le carte allo United
Immagine top news n.2 Bologna, ecco il nuovo acquisto Heggem. Il difensore alle visite mediche di rito
Immagine top news n.3 Milan, Jashari si presenta: "Un sogno. Trattativa lunghissima ma ho sempre voluto arrivare qui"
Immagine top news n.4 Milan, ecco Athekame: via alle visite mediche del terzino svizzero
Immagine top news n.5 L'addio di Leoni all'Italia: motivo di riflessioni per la Serie A ma anche opportunità di crescita per l'azzurro
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini vuole due pedine sulla trequarti. Da valutare la situazione Pellegrini
Immagine top news n.7 Atalanta-Lookman, situazione in stallo. La Dea vuole chiudere per Muniz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
Immagine news podcast n.3 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
Immagine news podcast n.4 Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cuoghi: "Juve, troppi punti interrogativi. Allegri senza coppe può far bene"
Immagine news Serie A n.2 Cagni: “Conte in tre anni vincerà qualcosa di più grande dello Scudetto”
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: ”Vedo confusione in casa Juve, ma può lottare per i vertici”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, ecco i nuovi numeri di maglia: Koné sceglie il 90, Pinamonti il 99
Immagine news Serie A n.2 Miretti e un infortunio che può cambiare i piani. Ecco perché i club non rischiano
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco: "Falcone nuovo capitano. Sottil? Credo sia venuto per tre motivi"
Immagine news Serie A n.4 La Roma valuta la cessione di Konè, le ultime su Milan-Hojlund: la raffica di mercato delle 18
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Marusic: "Sarri non vuole alibi. Una scommessa? Cancellieri è migliorato tanto"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Nicola: "Arrivati i giocatori che volevamo. Dopo il Palermo si faranno analisi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lecce-Juve Stabia, i convocati di Abate: Pierobon e Buglio ci sono. Out Morachioli
Immagine news Serie B n.2 Padova, rinforzo portoghese fra i pali: arriva l'ex PSG Mouquet. Ha firmato un triennale
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Reggiana, i convocati di Dionigi: Basili squalificato, ma ci sono altri quattro assenti
Immagine news Serie B n.4 Venezia, ecco Cannavò della Vis Pesaro: firma un triennale e va in prestito al Cosenza
Immagine news Serie B n.5 Sassuolo-Catanzaro, i convocati di Aquilani: c'è Biasci. Out Varrengia per squalifica
Immagine news Serie B n.6 Modena, Abiuso passa alla Carrarese: va a titolo definitivo e firma un quadriennale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, nuovo innesto in mezzo al campo: dal Lanciano arriva Pellegrino
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Ndongue si è operato. Ora 15 giorni di riposo, poi il via all'iter riabilitativo
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, il giovane Mogentale va in prestito al Team Altamura. La nota dei biancorossi
Immagine news Serie C n.4 Hellas Verona, Kallon ha firmato con la Casertana: contratto annuale
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, nuovo innesto in attacco: Borrello ha firmato un biennale
Immagine news Serie C n.6 Perugia, la serie B vigile su Giunti: si attendono sviluppi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Pavan: "Tornare al Como Women è un'emozione speciale: dimostrerò che sono cresciuta"
Immagine news Calcio femminile n.2 Riflettori accesi sull''Arena Civica' di Milano: al via questo pomeriggio la The Women’s Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, c'è il definitivo addio con Kullashi: la svedese ha risolto il proprio contratto
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, dalla Juve arriva Pavan. La centrocampista è in prestito secco
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, rinforzo a centrocampo: in prestito dal Lexington Sporting Club arriva Vernis
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve Women, Girelli e Rosucci in coro: "Cariche per la nuova stagione, con grandi obiettivi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…