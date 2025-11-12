Napoli, l'agente di Politano e Di Lorenzo: "Scontro con Conte? Fantasia, lo seguono in silenzio"

Il procuratore Mario Giuffredi, che fra gli altri rappresenta i calciatori del Napoli Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, ha rilasciato una intervista a Radio Crc per parlare degli azzurri e dei suoi assistiti.

Intorno alla squadra di Conte si respira una certa preoccupazione, con notizie che rimbalzano anche riguardo a confronti all'interno dello spogliatoio. In merito però Giuffredi fa chiarezza: "C'è tanto allarmismo a Napoli e poco equilibrio. Il momento è difficile, ma è capitato anche ad altre squadre".

In particolare poi interviene in merito al presunto confronto fra Conte ed alcuni giocatori più esperti: "Toglietevi dalla testa la fantasia che i senatori abbiano discusso con l'allenatore. Personalmente parlo tutti i giorni con i miei giocatori, non mi risulta abbiano chiesto un confronto con l'allenatore. La squadra segue Conte in tutto e per tutto, tra di loro c'è un grande rapporto. Non è neanche vero che Di Lorenzo e Politano hanno chiesto appuntamenti con Conte, hanno fiducia in lui e zitti e muti seguono il loro allenatore senza mai metterlo in discussione. C'è un rapporto forte tra squadra e allenatore, ripeto, e vi dico per certo che la squadra non mette in discussione il lavoro del tecnico".

Poi aggiunge: "I senatori che non sono più giovanissimi devono ringraziare Conte perché grazie alla tipologia di allenamenti che vengono svolti hanno alzato il livello delle prestazioni in un'età in cui difficilmente succede grazie a intensità e fisicità del lavoro. Quindi ripeto toglietevi dalla testa che c'è un problema tra squadra e allenatori. I giocatori si buttano nel fuoco per Conte".