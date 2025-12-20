Entrato al 53', viene sostituito al 73': Bailey dura 20 minuti, poi lascia Roma-Juve per infortunio
Dura appena venti minuti la partita di Leon Bailey. Il suo Juventus-Roma finisce al 73', dopo essere subentrato al 53', a causa di un problema alla coscia. Un altro infortunio che mette in allarme e fa arrabbiare Gasperini, visibilmente contrariato al momento del cambio.
