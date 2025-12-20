Sampdoria, Gregucci: "Qualche segnale c'è stato, dobbiamo crescere ancora"

Angelo Gregucci, tecnico della Sampdoria, commenta ai canali ufficiali del club blucerchiato il pareggio ottenuto con il Padova.

"Qualche segnale c'è. Nel primo tempo potevamo fare forse qualcosa in più, nel secondo tempo invece dovevamo gestire un po' meglio il vantaggio. Dobbiamo crescere ancora. Questo tipo di partita, con rispetto per l'avversario, potevamo leggerla meglio. Dobbiamo farlo necessariamente. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto perché era una partita che si poteva vincere.

Anche nel secondo tempo bisogna avere una gestione un po' più solida, non bisogna essere fragili ma bisogna andare convinti su tutti i contrasti. Quello è importante nelle partite e nel campionato. Anche nel secondo abbiamo avuto l'opportunità di raddoppiare ma siamo stati poco lucidi. Si poteva andare in doppio vantaggio e forse staremmo raccontando un'altra partita.

Prima del gol stavo esortando il quarto uomo a fare una sostituzione, ma loro hanno battuto velocemente la rimessa laterale. Al netto di tutto ciò dobbiamo essere un po' più presenti. Abbiamo avuto anche un pizzico di malasorte sui gol.

Bisogna vedere come si vuole guardare al bicchiere, se mezzo pieno o mezzo vuoto. La prestazione ha dei contenuti. Dobbiamo migliorare qualche parametro, e soprattutto fuori casa dovremo cercare di leggere le situazioni, perché l'opportunità ci capiterà di nuovo. Adesso ci aspetta una partita difficile, noi siamo sempre con la spada di Damocle sulla testa, dobbiamo cercare di fare tutte le partite al meglio, migliorando alcuni contesti sia in fase difensiva che in fase offensiva". Lo riporta Sampdorianews.net.