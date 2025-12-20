Virtus Entella-Sudtirol, i convocati di Castori: c'è Pietrangeli, squalificato Tronchin

Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la 17ª giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 21 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Comunale Enrico Sannazzari contro la Virtus Entella.

Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner.

Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Pietrangeli, Veseli.

Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Zedadka.

Attaccanti: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino.

Le parole di Castori in conferenza stampa

"La squadra ha lavorato con impegno e applicazione, consapevole delle difficoltà di questa partita. Ci troviamo di fronte a uno scontro diretto con la Virtus Entella, squadra molto solida in casa. Siamo pronti ad affrontarla con la giusta mentalità. L’obiettivo è ripetere le ultime prestazioni, mantenendo alta la soglia di attenzione e la concentrazione, senza farsi condizionare dall’ansia o dalla pressione del risultato".

"Non dobbiamo avere ansia né paura legata all’assenza di vittorie recenti. La squadra ha sempre fornito buone prestazioni e l’importante è mantenere questo atteggiamento. Concentrandoci sul gioco e sui concetti che conosciamo, con perseveranza e fiducia nelle nostre capacità, i risultati positivi arriveranno di conseguenza."