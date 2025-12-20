Lazio, le parole di Sarri. Dal 2028 Coppa d'Africa ogni quattro anni: le top news delle 22

A partire dal 2028 la Coppa d'Africa si terrà ogni quattro anni anziché ogni due, una modifica volta ad armonizzare il calendario calcistico mondiale, ha annunciato il presidente della Confederazione Africana (Caf), Patrice Motsepe. Questa modifica fa parte di un più ampio sforzo per ristrutturare il calcio nel continente africano in modo che il suo "calendario sia più armonizzato a livello mondiale". "Nel 2027 andremo in Tanzania, Kenya e Uganda (i tre paesi ospitanti), e la successiva Coppa d'Africa si svolgerà nel 2028", ha spiegato il presidente della CAF, alla vigilia della partita inaugurale dell'edizione 2025 che si svolge in Marocco. Verrà inoltre creata una nuova competizione, basata sul modello della Uefa Nations League, che si terrà annualmente a partire dal 2029. "Dopo la Coppa del Mondo per Club Fifa del 2029, avremo la prima Lega delle Nazioni Africane... con più montepremi, più risorse, più competizione", ha spiegato Motsepe.

"Il risultato conta tantissimo nel calcio, è importantissimo, ma nel Como c'è una crescita dietro con un percorso iniziato due anni fa che sta andando molto veloce". Parla così Cesc Fabregas, intervistato da Sky Sport nel giorno dell'allenamento aperto ai tifosi allo stadio Sinigaglia. "Sicuramente qui a Como c'è più stabilità e pazienza rispetto ad altre società, questo ti fa prendere decisioni con più attenzione e con più tempo per analizzare le cose", ha continuato Fabregas. "Siamo una società forte di Serie A - continua il tecnico spagnolo -, che vuole lottare contro tutto e tutti. Qua ci sono state tante emozioni negli ultimi anni, il ritorno in Serie A, la voglia di lottare contro tutti. In questo senso, la vittoria contro il Napoli nello scorso campionato è stata per noi molto importante".

Complice la situazione disastrosa della Fiorentina fino a questo punto della stagione, ultima in classifica in Serie A, è arrivato il durissimo comunicato della Curva Fiesole - il cuore pulsante della tifoseria - che prende di mira tutte le componenti del mondo viola, dal presidente Commisso ai quadri dirigenziali, fino agli stessi giocatori: qui il comunicato integrale.

Sta per aprire la finestra di calciomercato invernale, con le società di Serie A pronte a cogliere le occasioni giuste per rinforzare e ottimizzare le proprie rose. Non fa eccezione il Lecce, che mette nel mirino un giocatore della Liga Portugal, il massimo campionato portoghese. Secondo quanto raccolto da TMW, si tratta di Sidny Cabral, esterno destro di difesa classe 2002 già seguito nei mesi scorsi anche da Fiorentina e Sassuolo in Serie A. Cabral, nazionalità di Capo Verde, gioca nell'Estrela Amadora, lo stesso club da cui il Lecce ha prelevato Gaspar, Veiga e Tiago Gabriel, ed ha una valutazione di partenza di 8 milioni di euro.

Al termine dello 0-0 contro la Cremonese, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche delle questioni arbitrali: "Se mi sento di prendere posizione dopo i tanti episodi arbitrali negativi? Io non la prendo la posizione, la situazione è talmente chiara che se la espongo io prendo una squalifica. Allora perché non la prendi te la posizione che non prendi una squalifica?". qui conferenza la stampa integrale)