Openda si sblocca anche in campionato: la Juventus raddoppia contro la Roma
TUTTO mercato WEB
Lois Openda si sblocca anche in campionato e la Juventus raddoppia a venti minuti dalla fine della partita contro la Roma. Cross di Zhegrova, colpo di testa di McKennie e super Svilar a dire di no. Ma sulla ribattuta il pallone torna a McKennie, che appoggia a Openda accanto a lui: facile facile per quest'ultimo il tap-in che vale il 2-0.
Altre notizie Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile