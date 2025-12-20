Pescara-Reggiana 2-1, le pagelle: Gravillon una forza della natura, non basta Rover
Risultato finale: Pescara-Reggiana 2-1
PESCARA
Desplanches 7 - Incolpevole sulla stilettata infuocata di Rover. Nella ripresa compie un grande intervento salvando sul colpo di testa a botta sicura di Portanova. Conferisce sicurezza nel finale facendo suo tutti i palloni alti.
Capellini 6 - Fa buona guardia con efficacia nella sua zona di competenza riuscendo a limitare le iniziative avversarie.
Brosco 6.5 - Attento e preciso in copertura a disinnescare gli attacchi della Reggiana. Toglie le castagne dal fuoco in più di una circostanza palesando un eccellente senso della posizione e concentrazione.
Gravillon 7 - A tratti travolgente, sulla corsia sinistra mette sul piatto della bilancia fisicità e una facilità di corsa impressionante. Il giallo sventolato in apertura di gara non lo condiziona, anche se rischia in una circostanza su Portanova.
Corazza 6.5 - Arrembante in apertura di partita regalando il primo vantaggio risolvendo una mischia in area avversaria. Meno appariscente nella ripresa, dove soffre l’inevitabile affiorare della stanchezza.
Olzer 6.5 - Ha il merito di regalare la vittoria agli abruzzesi trasformando il calcio di punizione dal limite. La sua potente conclusione piega le mani a Motta, per il resto riesce a mettere in mostra le sue potenzialità in alcuni frangenti Dal 72’ Dagasso 6 - Non al meglio della condizione stringe i denti dando il suo apporto al successo nel finale.
Squizzato 6 - Inizia come peggio non potrebbe regalando in maniera ingenua la palla del pareggio a Rover. Ha il merito di non perdersi d’animo riscattandosi, lo fa dando il suo efficace apporto nella zona nevralgica del campo. Dal 78' Caligara 6 - Efficace negli ultimi minuti nel dare freschezza al centrocampo di Gorgone.
Valzania 6.5 - I suoi inserimenti soventi mettono in difficoltà la retroguardia avversaria. Sfiora la rete a più riprese
Letizia 7.5 - Esce stremato fra gli applausi dopo aver disputato una grande prestazione. Una costante spina nel fianco fino a quando rimane in campo nella sua zona di competenza per la Reggiana. Dal 83 Sgarbi s.v.
Di Nardo 6 - Ha il merito di prendersi la punizione dalla quale nasce la rete del 2-1 del Pescara.
Tonin 6 - Quando non ci sono spazi al centro è abile a cercarsi spazi sulla fascia, non dando punti di riferimento ai difensori della Reggiana
Giorgio Gorgone 7 - Il tecnico non in panchina in quanto squalificato prepara insieme al suo secondo e tutto lo staff una grande partita. Gli abruzzesi giocano con intensità, idee e grande cuore. Quelle caratteristiche che servono per evitare la retrocessione, sotto l'albero gli abruzzesi trovano una vittoria che mancava da tre mesi.
REGGIANA
Motta 5.5 - Qualche responsabilità sulle due reti, sulla prima è poco reattivo mentre sulla seconda dispone male la barriera prendendo gol sul suo palo. Reattivo in un paio di occasione nel primo tempo
Libutti 5 - Soffre molto dalla sua parte dove il Pescara sfonda sistematicamente. Non riesce mai a porre rimedio e limitare le folate degli abruzzesi.
Rozzio 5.5 - Schierato in sostituzione di Magnani paga il cartellino giallo iniziale. L’ammonizione lo condiziona per il resto della partita. Non sempre preciso nelle chiusure e negli interventi.
Quaranta 6 - Attento e disciplinato a limitare dalla sua parte le scorribande di Corazza. Dopo un avvio complicato esce alla distanza.
Rover 6.5 - Ha il merito di firmare la rete del momentaneo pareggio scartando il dono offerto da Dagasso Squizzato. Sulla corsia di destra crea problemi quando mette in moto il suo motore. Dal 77’ Sampirisi 5.5 - Incide poco nei minuti in cui viene schierato.
Reinhardt 6.5 - Il centrocampo avversario gli monta una pressione organizzata e costante. Soffre ma trova gli spazi per poter cucire gioco ai compagni, guidando la manovra
Bertagnoli 6 - Mette fisicità e quantità alla mediana emiliana. Non commette errori particolari dando il suo efficace apporto in mezzo al campo Dal 76’ Mendicino 6 - Entra con il piglio giusto cercando di dare il suo apporto al forcing granata
Vallarelli 5.5 - Paga lo scotto dell’esordio in categoria perdendo duelli nella sua zona di competenza, soffrendo il forcing dei centrocampisti abruzzesi. Dal 62’ Tavsan 6.5 - Il suo ingresso regala una carica di adrenalina ad una squadra in difficoltà. I suoi spunti mettono in difficoltà la difesa del Pescara.
Bozzolan 5.5 - Poco incisivo nella sua zona di competenza, non riesce ad incidere. Meglio in fase di non possesso ma non è convincente. Dal 82’ Lambourde s.v
Portanova 6.5 - Il più vivace dei suoi, entra in tutte le azione granata. Mette corsa, quantità e fosforo all'attacco degli emiliani. Solo un riflesso eccezionale di Desplanches gli nega la gioia del gol.
Novakovich 6 - Parte bene creando problemi agli avversari mettendo sul piatto della bilancia la sua fisicità. Con il passar del tempo gli avversari gli prendono le misure limitandolo.
Davide Dionigi 5.5 - La sua Reggiana soffre molto la maggior intensità degli avversari. A sua discolpa ci sono le molte assenze che lo hanno costretto a fare di necessità virtù in questa sfortunata trasferta.