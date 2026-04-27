Giuntoli, Manna e Sogliano: partito il casting per il nuovo direttore sportivo della Roma

La corsa al nuovo direttore sportivo della Roma è partita: secondo il Corriere dello Sport, i favoriti sono Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli. Più lontano Sean Sogliano. Un casting intrigante, con scenari molto diversi. Giuntoli è libero, senza vincoli contrattuali, ma con più tavoli aperti, anche oltre i confini italiani. Una figura di esperienza, corteggiata, abituata a costruire e vincere.

De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare sconti

Dall’altra parte c’è Manna, giovane ma già dentro le dinamiche dei grandi club, legato però da un contratto lungo e pesante fino al 2029. E qui entra in scena Aurelio De Laurentiis, che non ha alcuna intenzione di fare sconti: nessuna uscita gratuita. Difficile, certo, eppure per preferenze appare in pole. Intanto, prende quota una certezza: la Roma al momento non guarda all’estero. Gasp vuole un uomo di fiducia, qualcuno con cui parlare la stessa lingua calcistica e non solo.

Almeno un big dovrà partire entro il primo luglio

Tra le operazioni già avviate - come quella per Alajbegovic - si muovono intermediari e consiglieri che studiano, propongono, trattano. E poi c’è il capitolo più delicato: le cessioni. Il Financial Fair Play non lascia spazio a interpretazioni. Entro il 30 giugno bisogna fare plusvalenze, rispettare il settlement agreement. Tradotto: almeno un big dovrà partire entro il primo luglio. Una scelta inevitabile, che andrà fatta entro qualche settimana.