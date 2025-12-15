Gobbi: "La Fiorentina ha paura. Vanoli? Cambiarlo sarebbe un'ulteriore sconfitta"

Massimo Gobbi ha un passato nella Fiorentina e ha vissuto anche situazioni complicate in Toscana. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha espresso il suo parere su quella attuale: "I giocatori sono in un periodo talmente limite a livello negativo che cambiare l'allenatore sarebbe un'ulteriore sconfitta. Serve che abbiano voglia di soffrire e di venirne fuori, di morire su ogni pallone, cosa che ho visto poco".

Che cosa succede durante un ritiro come quello che stanno facendo oggi i giocatori della Fiorentina?

"Penso che non ci sia il problema del ritiro, anzi, serve. Credo lo vogliano anche i giocatori, bisogna fare qualcosa di diverso quando le cose non vanno. Ci sarà stato un confronto anche duro dopo la partita e verrà fatto pure durante la settimana, analizzando a livello tecnico e tattico la gara. C'è paura, serve lavorare tanto moralmente e mentalmente".

Come se la spiega che una squadra così forte possa essere in queste condizioni di classifica?

"Uno dei problemi è stata la narrazione della grande squadra che ha la Fiorentina. Quando vanno male le cose, bisogna cambiare la testa, essere pragmatici e tante volte non lo sono stati. Ora fanno fatica a guardare i dettagli e le situazioni di gioco in una certa maniera".