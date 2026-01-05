Godeas conquistato da Lennon Miller: "Raggio di sole, scommessa di lusso dell'Udinese"

L'Udinese nell'ultima partita di Serie A ha perso 1-0 sul campo del Como e proprio dalla prestazione offerta dai friulani al Sinigaglia riparte l'ex attaccante Denis Godeas, intervistato dal Messaggero Veneto di oggi: "L'Udinese ha sbagliato nell'accettare di soffrire così tanto nel primo tempo. I bianconeri si sono trovati di fronte un muro invalicabile proponendo le mezzali già aperte, finendo per portarsi a ridosso dell'area degli avversari. Nella ripresa, il cambio modulo ha portato a degli effetti".

E ancora, Godeas si concentra sulle cose che non sono andate per l'Udinese nell'interpretazione della sfida di Como: "Loro o li affronti come ha fatto l'Inter, che con la sua qualità ha vinto a mani basse, oppure ti devi organizzare se perdi il duello sul palleggio. L'Udinese ha fatto meglio nella ripresa".

In conclusione, a Godeas è stato chiesto un parere sul giovane centrocampista scozzese Lennon Miller, tra le poche note liete dell'Udinese a Como: "Lo scozzese è stato un raggio di sole e rientra in quelle scommesse di lusso che sa fare l'Udinese. La discontinuità dei bianconeri è forse legata alle tante scommesse e alla crescita dei ragazzi talentuosi. Per me comunque l'Udinese sta facendo il suo onesto campionato e non avrà problemi a salvarsi".