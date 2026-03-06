Galli su De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa così. Ognuno pensa al suo orticello"

"Anche se fossi riuscito a evitare il primo gol, lo avremmo preso più tardi". Parole che hanno fatto discutere in casa Fiorentina. A pronunciarle il capitano David De Gea dopo la sconfitta sul campo dell'Udinese. E nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex estremo difensore viola Giovanni Galli ha commentato l le dichiarazioni dell'ex Manchester United: "Un capitano non dice mai una cosa del genere - ha sentenziato -. In una situazione simile, deve dire l’esatto contrario.

Entra nello spogliatoio e dice 'scusate, potevo fare qualcosa di più sul gol'. E allora lo spirito è diverso. E poi...Il primo gol lo ha preso dopo dieci minuti. Aveva già capito che la Fiorentina avrebbe perso? Vuol dire che c'è poca fiducia. Io stimo tanto De Gea, ma quest’anno è irriconoscibile".

Nessuna frecciatina a Vanoli secondo Galli: "Vanoli deve stare tranquillo - ha concluso - perché non può dire che 'i giocatori si devono prendere la responsabilità, come ho fatto io con lo Jagiellonia'. Il turno coi polacchi lo ha passato, quindi intende dire che passa anche l'errore? Questa squadra dovrebbe andare a scuola di comunicazione. Non sento mai un’intervista dove si parla del 'noi'. Ognuno pensa al suo orticello".