Juventus, Senesi resta il primo nome per la difesa: ma c'è distanza sull'ingaggio

La Juventus va forte su Marcos Senesi: il difensore argentino resta il primo nome per rinforzare il reparto, anche perché su di lui gli uomini mercato bianconeri stanno lavorando da tantissimo tempo. I contatti con l’entourage si sono però fatti più accesi e più diretti nell’ultimo periodo, dopo averli rinforzati ulteriormente a inizio febbraio, quando è concretamente partita la corsa al centrale: nessuna offerta ufficiale, non ancora, però un’idea di massima sì.

Distanza sull'ingaggio: chiesto quasi il doppio dell'offerta Juve

E s'aggira intorno ai 3 milioni annui, raggiungibili con dei bonus, ma la richiesta di Senesi è vicina al doppio. E con premio alla firma, ché del resto si libera a parametro zero e in Spagna spingono per averlo, così come in Inghilterra qualche big ha adocchiato la sua situazione. La squadra mercato bianconera ha incassato un ok di massima al progetto: l’argentino ha già detto sì alla possibilità di vestire la maglia della Juventus, gli piacerebbe essere allenato da Spalletti ed è intrigato dal progetto che il club sta mettendo su per dare l’assalto - il prossimo anno, naturalmente - allo scudetto.

Anche due squadre spagnole sul difensore

Non la considererebbe dunque un passo indietro, la Serie A dopo la Premier League. E pure le possibilità in Liga - si è informato l’Atletico Madrid, ha parlato con il Barcellona - sono chiaramente importanti, però non gli darebbero le garanzie che invece potrebbe fornire la Juve, evidenzia oggi Tuttosport.