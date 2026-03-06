Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite"

Gareth Bale si è ritirato ormai da diversi anni dal calcio giocato, ma continua a essere ancora oggi un'icona, visto quello che è riuscito a fare in attività. Intervistato dal podcast The Overlap ha raccontato come tutto iniziò, ovvero con i 3 gol segnati contro l'Inter con il Tottenham a San Siro: "Per quanto riguarda la consapevolezza di dove potevo arrivare e di cosa potevo fare, quella è stata la partita più importante: è stato il momento in cui ho dimostrato a me stesso di poter battere i migliori".

Poi ha parlato dei progressi fatti: "Quando sei giovane migliori in modo naturale. Puoi allenarti quanto vuoi e fare lavoro extra, ma se non giochi partite non migliori davvero. Il tuo controllo di palla può anche migliorare, ma sotto pressione non cresci se non giochi. È stato un processo naturale di crescita. Poi sono stato spostato a centrocampo a sinistra e servono un paio di partite per pensare: ok, posso farlo contro chiunque".

Infine racconta un retroscena: "Sul pullman verso la partita in trasferta a San Siro, Jermain Jenas mi disse che il loro terzino destro era incredibile, che non smetteva mai di correre: Maicon. Nella mia testa pensavo sarebbe stata una giornata durissima. Poi però lo affronti una volta in velocità e capisci che non difende così bene. In attacco è fantastico come terzino, ma se lo punti in un certo modo… Io posso correre. Così ho continuato ad attaccarlo e presto ti accorgi che stai avendo la meglio su di lui. Poi arriva la tripletta - serve anche un po’ di fortuna - ma a quel punto realizzi: mi hanno detto che è il miglior terzino destro del mondo e io l’ho appena distrutto. La mia fiducia è salita alle stelle. Ho pensato: posso farlo contro chiunque. Da lì il tuo limite si alza, la fiducia cresce e continui a migliorare. È stato il momento in cui ho capito che non c’era più un limite".